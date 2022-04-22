البنك الدولي: 60 مليار دولار حجم الأضرار في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - أعلن البنك الدولي أن الأضرار المادية التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأوكرانية جراء العملية العسكرية الروسية وصلت إلى ما يقرب من 60 مليار دولار.

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وفي كلمة له خلال مؤتمر للبنك الدولي حول احتياجات المساعدة المالية لأوكرانيا شارك فيه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أوضح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن التقدير المبكر لتكاليف الأضرار لا يشمل التكاليف الاقتصادية المتزايدة للحرب الأوكرانية.



وقدر مالباس أن تكون الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الأوكرانية وصلت إلى ما يقرب من 60 مليار دولار، مرجحا أن تستمر في الارتفاع مع استمرار الحرب.



وأضاف: "بالطبع الحرب لا تزال مستمرة وبالتالي فإن هذه التكاليف آخذة في الارتفاع".