الخميس 25-11-2021
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الخميس، 25-11-2021 07:22 ص

البيت الأبيض: بايدن أجرى عملية جراحية

بايدن


الوكيل الإخباري - أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي أجرى عملية لاستئصال زوائد لحمية في القولون، مشيرا إلى أن الورم من النوعية الحميدة.

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وقال طبيب البيت الأبيض في بيان إن ورم القولون الذي تمت إزالته الأسبوع الماضي، خلال عملية بالمنظار، "هو ورم حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل، مؤكدا أنه لا داعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت الحالي.


ويبلغ بايدن 79 سنة من العمر، وهو أكبر من تولى رئاسة الولايات المتحدة في تاريخها.


وعلى الرغم من استمرار التكهنات بشأن ما إن كان سيخوض انتخابات الرئاسة مجددا في 2024، قال بايدن إنه يتوقع أن يقدم على ذلك، وسط تكهنات بأن كبر سنه قد يدفعه للتراجع.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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