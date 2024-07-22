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الإثنين، 22-07-2024 11:12 ص

البيت الأبيض: بايدن بدأ يتعافى من إصابته بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلن طبيب البيت الأبيض، كيفن أوكونور، أن الرئيس جو بايدن في صحة أفضل، وبدأ يتعافى من إصابته بفيروس كورونا.

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وقال إن بايدن تلقى جرعته الثامنة من علاج باكسلوفيد يوم الأحد وأن أعراضه "تحسنت بشكل ملحوظ".


ودخل الرئيس العزل في منزله في ولاية ديلاوير بعد أن تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا يوم الأربعاء، وهي المرة الثالثة التي يصاب فيها بالمرض.


يأتي هذا التحديث بشأن صحة بايدن بعد أن أعلن الأخير انسحابه من الانتخابات الرئاسية وأكد تأييده ترشيح نائبه كامالا هاريس.


يأتي إعلان بايدن بعد حملة ضغوط دامت لأسابيع من قبل القادة الديمقراطيين والمنظمين والمانحين الذين دعوا علانية إلى انسحاب بايدن.


RT


 




 

 


 

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