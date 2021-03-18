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الخميس، 18-03-2021 09:40 م

بعد وصف بوتين بالقاتل

البيت الأبيض: بايدن غير نادم على تصريحاته عن بوتين

با
جو بايدن


الوكيل الإخباري - أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غير نادم على تصريحاته حول نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، التي وصفه فيها بـ"القاتل".

وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن يندم على تصريحاته: "لا، الرئيس قدم جوابا مباشرا على سؤال مباشر".

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وأشارت بساكي إلى أن بوتين وبايدن يعرفان بعضهما بعضا منذ زمن طويل، موضحة أنهما "موجودان في الساحة الدولية على مدار سنوات كثيرة".


كما شددت المتحدث باسم البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة مقتنعة بأنه يمكنها التعاون مع روسيا في عدد من المجالات رغم الخلافات بين الطرفين.
وسبق أن قال بايدن خلال مقابلة مع قناة "ABC" إن بوتين "سيدفع ثمن التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية، كما صرح ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر نظيره قاتلا بـ"نعم".

 

وردا على هذه التصريحات، التي أثارت أصداء واسعة، اقترح بوتين على بايدن إجراء محادثات على الهواء مباشرة لمواصلة المناقشات بين الطرفين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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