الأربعاء 21-07-2021
الوكيل الاخباري

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

البرلمان العربي يشيد بإجراءات السعودية التنظيمية والوقائية للحد من انتشار كورونا

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

ارتفاع غير مسبوق بحركة المسافرين في معبر الكرامة

لكل من تجاوز الـ 18 .. استئناف العمل بمراكز التطعيم ضد كورونا اعتبارا من يوم غد

دودين لـ الوكيل: لاحظنا التزاماً كبيرا بشروط الوقاية من كورونا في الشارع الأردني خلال العيد

البيت الأبيض: بايدن يوفد مساعدة وزير الخارجية الى الصين

رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الشيوخ: رؤية الملك للمنطقة وخارجها في غاية الأهمية

الملك يتبادل التهاني مع رئيسي فلسطين وتونس بعيد الأضحى

أبرز ما غيره كورونا في السلوكيات العامة لا سيما العيد ومقارباته الوجدانية

عاجل

لكل من تجاوز الـ 18 .. استئناف العمل بمراكز التطعيم ضد كورونا اعتبارا من يوم غد

الأربعاء، 21-07-2021 07:58 م

البيت الأبيض: بايدن يوفد مساعدة وزير الخارجية الى الصين

shutterstock_1016809915


الوكيل الأخباري - أعلنت الخارجية الأميركية في بيان اليوم الأربعاء، أن المسؤولة الثانية في الخارجية الأميركية ويندي شيرمان ستزور يومي الأحد والاثنين القادمين مدينة تيانجين للقاء مسؤولين صينيين، ولتصبح بذلك أكبر مسؤولة تزور الصين بتكليف من الإدارة الأميركية.

اضافة اعلان


وبحسب واشنطن بوست، ستلتقي شيرمان في المدينة الواقعة شمال الصين وزير الخارجية الصيني وانغ يي بهدف تعزيز المصالح الأميركية وكذلك مناقشة ملفات حقوق الإنسان ومصير هونغ كونغ وتايوان، وملفات التجسس الصناعي وملف قمع مسلمي الاويغور في الصين والذي تصنّفه الإدارة الأميركية بملف إبادة جماعية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b86f3aaf-70d0-4879-8100-3471c9c14f80

واشنطن: إجماع دولي غير مسبوق على إنهاء الصراع في اليمن

1626890364264

حجاج بيت الله الحرام يكملون رمي الجمرات الثلاث لليوم الأول من أيام التشريق

b7d9edb0-ba01-4835-988b-027ba67d1aae_16x9_1200x676

توقيف بريطاني اخترق حسابات 130 شخصية على تويتر عام 2020

60f80aad4236044e3d745de4

إضراب مئات المهاجرين عن الطعام يعرض حكومة بلجيكا للخطر

الخارجيو

الخارجية الروسية: سنقاوم بحزم الضغط الأمريكي

جهاز

توجيه تهمة القرصنة في أوكرانيا لأول مرة

أخبار متعلقة
RTS2WNOI

الصين تؤكد تعزيز التعاون مع إيران في ظل حكومتها القادمة

1049581886_0_0_2447_1324_1000x541_80_0_0_13a47f783fff7b5e3e30b9d60157fd22

وزير خارجية الصين يصل دمشق للقاء الأسد

2015_8_13_18_4_44_767

مصرع طفلة في عملية إطلاق نار بواشنطن

60f292964c59b75013551911

مصرع 8 أشخاص جراء انهيار منزل في الصين

1034460340_0_406_3500_2299_1000x541_80_0_0_1f9a25ab77b67baa8e4c8b480db33e7d

تحذير صيني للولايات المتحدة بعد هبوط طائرة عسكرية أمريكية في تايوان

605f38264236042c2d6106c5

الصين تحتج بشدة على العقوبات الأمريكية وتهدد بإجراءات جوابية