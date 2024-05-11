البيت الأبيض: توقعنا هجوم القوات الروسية على خاركوف

الوكيل الإخباري - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الإدارة الأمريكية توقعت هجوم القوات الروسية على خاركوف.

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وقال كيربي: "أستطيع أن أقول إننا توقعنا أن تشن روسيا هجوما على خاركوف، يبدو أنه قد بدأ الآن، وقد قمنا بتنسيق أعمالنا عن كثب مع أوكرانيا لمساعدتهم على الاستعداد لذلك".



وتابع: "نتوقع أن تحاول روسيا التقدم في خاركوف، وأن تتخذ المزيد من الخطوات في الأسابيع المقبلة، إلا أن تدفق المساعدات الأمريكية سيسمح لأوكرانيا بالمقاومة خلال عام 2024".



ووفقا له، فإن كميات كبيرة من الذخيرة من حزمة المساعدات العسكرية التي أعلنتها الولايات المتحدة في 24 أبريل، بما في ذلك قذائف المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات، قد وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.



وفي وقت سابق، اشتكى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، من الوضع الصعب للقوات الأوكرانية على خط التماس، حيث أشار إلى أن روسيا تتمتع بـ"تفوق كبير" وتهاجم بنشاط على طول خط التماس بأكمله، محققة "نجاحات تكتيكية".

RT