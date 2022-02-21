الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا العبدالله تزور منطقة الذهيبة الشرقية

وفاة طفلة سقطت عن سطح منزلها باربد

إعلان قائمة "إساءة الاختيار" لقبول طلبة الدورة التكميلية في الجامعات

بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي

الحكومة تنفي ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام وتؤكد أنه عار عن الصحة

راصد جوي : كتلة قطبية شديدة البرودة تزور المملكة الأسبوع القادم

مُنخفض جوي جديد يصل المملكة الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

مستقلة الانتخاب تلتقي مؤسسات المجتمع المدني في جرش

الإعلان عن استقبال مقترحات المشاريع الثقافية في البلقاء

الإثنين، 21-02-2022 04:52 م

البيت الأبيض: روسيا حركت قواتها نحو الأراضي الأوكرانية

1058710768_0_63_1201_738_1920x0_80_0_0_809590ee629542cea48270b6c698eca9


الوكيل الإخباري-قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة سجلت تقدما إضافيا للقوات الروسية نحو الحدود الأوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

اضافة اعلان

 

وأخبر سوليفان شبكة "إيه بي سي نيوز": لقد رأينا في الساعات الأربع والعشرين الماضية تحركات إضافية للوحدات الروسية إلى الحدود دون أي تفسير جيد آخر غير أنها في وضع يسمح لها بالهجوم".


وأضاف: "أوضح الرئيس (جو) بايدن طوال هذه الأزمة أنه مستعد للانخراط في دبلوماسية رفيعة المستوى لحل هذه المشكلة سلميا، وهو أيضا مستعد بنفس القدر لحشد حلفائنا والشركاء لفرض تكاليف وعواقب على روسيا في حال اختاروا الغزو".


وتابع أن اجتماعا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس فلاديمير بوتين قد يكون ممكنا إذا "امتنعت روسيا عن مهاجمة أوكرانيا".

 

وأردف: "أشار (بايدن) للرئيس الفرنسي أمس إلى أنه، من حيث المبدأ، سيكون مستعدا للقاء بوتين إذا تراجع عن غزوه، لكن في هذه المرحلة لا يمكننا قول أي شيء بخلاف المؤشرات على الأرض. يبدو أن روسيا لا تزال تمضي قدما".


في وقت سابق اليوم، أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح عقد قمة مشتركة بين بوتين وبايدن، حيث وافق الرجلان على الفكرة من حيث المبدأ.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
352090_5_1639380250

الصين تنفي توجيه أشعة ليزرية تجاه طائرات حربية استرالية

tYnLKL5w5bJE3YTahZxxwGHX6KJBIzxyz3Gm9uQT

الإمارات تمدد إيقاف الطائرات دون طيار

6213a121a1602

بوتين: استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع الغرب يشكّل تهديداً جدياً وكبيراً لنا

19_2022-637809010109333992-933

سماع دوي انفجارات جديدة في منطقة مطار دونيتسك شرق اوكرانيا

1036901098_428_0_2132_1704_1920x0_80_0_0_11658798f3bea82d78b0b90d0623d8d4

الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما الحدود الروسية

61f3248f4236044501481cd1

أوكرانيا تقترح عقد قمة بمشاركة خماسية مجلس الأمن وكييف وبرلين وأنقرة لبحث وقف التصعيد في دونباس

أخبار متعلقة
1026449759_0_214_3000_1902_1920x0_80_0_0_cfa1d7fddcedc5b186fbcd75db229571

سقوط قذيفة ثانية وانفجارها في روستوف قرب الحدود الروسية الأوكرانية

russian-tanks

حلف الناتو يعلن عن رفع مستوى تأهب قواته بسبب تفاقم الأزمة الأوكرانية

E1DwxYQWQAAhDr5

البيت الأبيض: روسيا مسؤولة عن الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا

417520

واشنطن: روسيا تنشر سبعة آلاف جندي اضافيين على حدود أوكرانيا

اوكرانيا

بريطانيا تسعى لتوفير المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

بايدن 2

استقالة مستشار بايدن العلمي بعد شكاوى من مرؤوسيه