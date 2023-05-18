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الخميس، 18-05-2023 04:36 م

البيت الأبيض: قضية إمداد كييف بمقاتلات F-16 ليست على جدول أعمال G7

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الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض أن قضية إمداد أوكرانيا بمقاتلات F-16 يمكن مناقشتها على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع G7، لكنها ليست على جدول أعمال القمة.

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جاء ذلك وفق ما صرح به منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الذي قال لشبكة CNN إن قضية أوكرانيا والمساعدات المقدمة لها سوف تناقش في القمة، إلا أن "أسلحة معينة، مثل F-16 لن تكون قضية منفصلة على جدول الأعمال، وإنما قضية يمكن أن تطرح على هامش القمة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن من قبل أن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لتقديم تفاصيل جديدة بشأن احتمال تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى كييف.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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