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الأربعاء، 21-04-2021 09:57 م

بشأن قضايا عدة بينها الانتشار النووي وملف إيران

البيت الأبيض: محادثات بشأن عقد قمة محتملة بين بايدن وبوتين

اف
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن


الوكيل الإخباري - أفاد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، بوجود "محادثات رفيعة المستوى ومستمرة" بشأن عقد قمة محتملة بين الرئيس جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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وأوضح البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس بايدن يرى وجود فرصة لإجراء محادثات مع روسيا بشأن قضايا عدة بينها الانتشار النووي وملف إيران".


وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن القرار النهائي بشأن كيفية التجاوب مع اقتراح الولايات المتحدة لعقد قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن يعود إلى الزعيم الروسي.


ولفت المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن المبادرة بشأن عقد اجتماع بين الرئيسين في دولة ثالثة، والتي جاءت على لسان بايدن خلال اتصاله الأخير مع بوتين الثلاثاء، تتطابق إلى حد كبير مع المقترح الذي طرحه الرئيس الروسي سابقا.


وتابع بيسكوف أن تحليل المبادرة الأمريكية الجديدة سيتطلب "بعض الوقت"، مضيفا أن روسيا ستعلن عن ردها على المقترح وفقا لقرار رئيسها.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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