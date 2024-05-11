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السبت، 11-05-2024 12:36 ص

البيت الأبيض: نقص إمدادات الأسلحة تسبب في فقدان الجيش الأوكراني زمام المبادرة

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الوكيل الإخباري - قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الجمعة، إن نقص إمدادات الأسلحة الأمريكية منذ أشهر تسبب في فقدان قوات كييف زمام المبادرة.

وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي أن استعادة الجيش الأوكراني لزمام المبادرة قد يستغرق وقتا.

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وقال: "إن تأخير الكونغرس لعدة أشهر إقرار التمويل الإضافي أعطى روسيا أفضلية، والأوكرانيون بحاجة إلى وقت لاستعادة زمام المبادرة".


وأشار كيربي إلى أن إدارة البيت الأبيض بينما كانت تنتظر الموافقة التشريعية، حققت روسيا مزايا تكتيكية.


هذا وقد تضاعفت خسائر قوات كييف في الأرواح والعتاد خلال الأشهر الأخيرة، وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الروسية والتشكيلات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة تتقدم بنجاح في جميع الاتجاهات.

 

RT

 




 

 


 

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