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الجمعة، 12-05-2023 06:45 م

البيت الأبيض: واشنطن ستعزز وجودها العسكري في مياه الخليج

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الوكيل الإخباري - أفاد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة قررت تعزيز وجودها العسكري في مياه الخليج، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وجاء قرار واشنطن بعد ما وصفته بـ"مضايقة إيران المتزايدة للسفن" في مياه المنقطة.

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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن "وزارة الدفاع ستتخذ سلسلة من التحركات لتعزيز موقفنا الدفاعي" في الخليج، مضيفا أنه ستكون هناك "تفاصيل عن تلك التعزيزات في الأيام المقبلة".


وكانت وكالة "بلومبرغ" كشفت السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لنشر 100 زورق مسير إضافي في بحر الخليج للقيام بدوريات في مواجهة إيران.


بالإضافة إلى إيران، فإن الولايات المتحدة قلقة بشأن جهود الصين لتوسيع العلاقات العسكرية والأمنية مع دول الخليج العربية، التي اعتمدت تاريخيا على الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات الدفاعية. والصين، الشريك التجاري الأكبر لمعظم تلك الدول والمشتري الأكبر للنفط الخام من المنطقة، لديها بالفعل قاعدة بحرية في جيبوتي في القرن الأفريقي.

 

RT

 




 

 


 

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