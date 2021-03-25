الخميس 25-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

أكثر من 27 ألف شخص سيتلقون لقاح كورونا اليوم

بعد مرور شهر على قرار عودة حظر التجول الجمعة ترقب شعبي للقرارات القادمة

وفيات الخميس 25/3/2021

تعليق دوام مديرية تسجيل أراضي القصر الخميس

التنمية: ضبط حالات تسول إلكتروني

انخفاض قليل على درجات الحرارة اليوم

العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من منتصف هذه الليلة

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

بريطانيا.. ارتفاع إصابات وانخفاض وفيات كورونا

ولاية اميركية تلغي عقوبة الإعدام

الخميس، 25-03-2021 08:54 ص

البيت الأبيض يدرس إصدار أمر تنفيذي بشأن حيازة الأسلحة

امريكا اسلحة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن البيت الأبيض يسعى إلى إصدار أوامر تنفيذية تتعلق بتقنين حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة، بعد حادثي إطلاق نار خلال أسبوع واحد، قتل فيهما 18 شخصا.

اضافة اعلان

وغداة دعوة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونغرس، لإصدار قانون لحظر الأسلحة الهجومية، وكذلك تشديد إجراءات فحص الخلفيات، تدرس الإدارة إصدار أوامر رئاسية من دون الحاجة إلى الحصول على تشريع من الكونغرس، بالنظر إلى معارضة الأعضاء الجمهوريين لهذا الأمر.


وقالت الصحيفة الأمريكية، إن البيت الأبيض ينوي إصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، وسوف سيعلن عنها في الأسابيع المقبلة "كوسيلة لمواصلة الضغط بشأن هذه القضية، مشيرة إلى مشاورات يقوم بها مسؤولو الإدارة مع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حول إصدار ثلاثة إجراءات تنفيذية.


وكان بايدن قد وعد خلال حملته الانتخابية بإصدار تشريع حازم للتحقق من الخلفيات، وحظر جميع مبيعات الأسلحة النارية عبر الإنترنت، وحظر تصنيع وبيع الأسلحة الهجومية.


ولقي 10 أشخاص مصرعهم في إطلاق نار داخل متجر في بولدر بولاية كولورادو، وقد استخدم المهاجم بندقية طويلة في هجومه غير المعروف حتى الآن أسبابه ودوافعه.


ووقع الهجوم في أعقاب اعتداء آخر في صالونات تدليك آسيوية في أتلانتا، حيث أطلق مسلح النار وقتل ثمانية أشخاص.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
143-123921-extvbjhxiaafzny_700x400

مصر : تعليق حركة الملاحة في قناة السويس مؤقتاً

Fire-ants-1543x1157

النمل الناري يغزو الصين

605c39e242360418593d9c25

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي: بالكاد تحدثت مع بايدن

1048361880

مشكلة معقدة تنتظر السفينة المتسببة في حادث قناة السويس

605c30a84c59b733ae19d04d

تايوان تعلن بدء الإنتاج الضخم لصواريخ بعيدة المدى

اب

الجزائر.. هزة ارتدادية ثالثة تضرب منطقة رأس كاربون

أخبار متعلقة
اي

أمير الكويت يعود إلى بلاده بعد إجازة خاصة في الخارج

180413

واشنطن: بايدن بخير

Untitled-1-624

نجل ترامب: لا يوجد زعيم في الولايات المتحدة

با

البيت الأبيض: بايدن غير نادم على تصريحاته عن بوتين

بايدن

موعد أول مؤتمر صحفي لبايدن

لافروف

لافروف: القرم انضمت لروسيا إلى الأبد