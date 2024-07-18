البيت الأبيض يعلن اصابة بايدن بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلن البيت الأبيض في وقت متأخر من الاربعاء أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن إيجابية لكوفيد-19 وأنه يعاني من أعراض خفيفة.

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وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه تم إعطاء الرئيس الأمريكي لقاح كوفيد والجرعة المعززة. وكان بايدن قد أصيب بكوفيد مرتين من قبل.



وشوهد بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، في وقت سابق من يوم الأربعاء وهو يتحدث أمام أنصاره في إحدى الفعاليات في لاس فيغاس. وقد ألغى خطابًا انتخابيًا في المدينة كان سيعقد في وقت لاحق.



وقالت جان بيير إن الرئيس بايدن سيعزل في منزله في ولاية ديلاوير وأنه سيقوم "بجميع واجباته بالكامل خلال تلك الفترة".



وقال طبيب بايدن، كيفن أوكونور، إن بايدن ظهرت عليه أعراض الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك سيلان الأنف والسعال، وتم إعطاؤه الجرعة الأولى من عقار باكسلوفيد.



وقال الصحفيون الذين كانوا في رحلة لاس فيغاس مع الرئيس بايدن إنه تم نقلهم بسرعة إلى مطار المدينة بعد الإعلان عن إصابته بكوفيد.



وذكر الصحفيون أنهم رأوا بايدن يتحرك ببطء وحذر على الدرج المؤدي إلى الطائرة.

وقد أعرب بايدن خلال تغريدة على موقع "X" سابقًا عن شكره لكل من تمنى له الشفاء العاجل، وقال إنه خلال تعافيه "سيواصل تأدية مهامه من أجل الشعب الأمريكي".



ويأتي مرض بايدن في الوقت الذي يواجه فيه دعوات متزايدة للانسحاب من السباق الانتخابي بسبب عمره وبعد أداء ضعيف خلال المناظرة التي جمعته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يونيو/حزيران الماضي.

بي بي سي