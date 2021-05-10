البيت الأبيض يعلن حالة الطوارئ بعد هجمات إلكترونية

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بإعلان البيت الأبيض حالة الطوارئ في 17 ولاية إضافة لواشنطن، بعد تعرض أكبر خط أنابيب وقود لهجوم إلكتروني.

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وذكرت وكالة " cbsnews" الأمريكية إن هذا الإعلان جاء بعد هجمات قرصنة متتالية، ما دفع السلطات إلى إيقاف الاتصالات وحجب الإنترنت تماما لتفادي الهجمات الإلكترونية على الشركة الأمريكية.



وأشارت الوكالة إلى أن الشركة لديها مشروع خط أنابيب كولونيال Colonial Pipeline، الذي يقوم بإنتاج نحو 2.5 مليون برميل يوميًا، تمثل 45% من إمدادات الساحل الشرقي من الديزل والبنزين ووقود الطائرات.



وبهذا الصدد، يتوقع الخبراء ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 2-3%، اليوم الاثنين، مشيرين إلى أن "التأثير سيكون أسوأ بكثير إذا استمرت الأزمة لفترة أطول".

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