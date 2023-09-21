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الخميس، 21-09-2023 01:01 ص

البيت الأبيض يعلن عن لقاء بين بايدن وزيلينسكي لبحث الوضع على خطوط التماس

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الوكيل الاخباري- أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم عقد لقاء خاص مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الخميس، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.

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وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية: "يريد الرئيس جو بايدن، في اجتماعه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي غدا الخميس الـ21 من سبتمبر الجاري، الاستماع إلى تقييمه للوضع في منطقة الصراع".

وأضاف: "يريد بايدن خلال هذا الاجتماع أن يتلقى تقييما للوضع في ساحة المعركة مباشرة من القائد الأعلى لأوكرانيا".

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الأربعاء القضاء على أكثر من 500 جندي أوكراني، وإسقاط مقاتلة "سو-24"، و42 مسيرة لقوات كييف خلال اليوم الفائت.

 




 

 


 

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