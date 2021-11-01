الإثنين 01-11-2021
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الإثنين، 01-11-2021 04:43 م

البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لبايدن بعد إصابة المتحدثة بساكي بكورونا

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الوكيل الإخباري-كشف البيت الأبيض عن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد أن أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض بساكي إصابتها بفيروس كورونا.

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وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين، إن نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيس الأمريكي جو بايدن جاءت سلبية يوم الأحد (أي غير مصاب).


ولفت البيان إلى أن الاختبار أجري في إطار شروط حضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب26) المنعقد في مدينة غلاسكو باسكوتلندا البريطانية.

روسيا اليوم

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