الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

انخفاض الذهب عالمياً بفعل تراجع الطلب

الأربعاء، 29-03-2023 01:10 ص

البيت الأبيض ينفي ادعاءات زيارة نتنياهو إلى واشنطن

eee


الوكيل الاخباري - نفى البيت الأبيض، الثلاثاء، وجود أي خطة مدرجة على الأجندة بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون.

وردا على سؤال حول تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى واشنطن توم نيداس الذي قال إن "نتنياهو سيزور الولايات المتحدة في وقت قريب"، أفادت دالتون أنه "لا توجد خطة بهذا الشأن حتى الآن".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
642418184236044b5f2a0036

كم تنفق أوكرانيا على قواتها شهريا؟.. أرقام من الداخل

thumbs_b_c_6aed07f0a3011a10311187a47cf1849e

بكين ترد على دعوة زيلينسكي لنظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

642409534c59b73851388645

الولايات المتحدة تدعو تايوان للمشاركة في قمة "من أجل الديمقراطية"

642411ad42360469d920591e

موريتانيا.. 25 حزبا تتنافس في انتخابات 13 أيار المقبل

189463

سوريا.. تعديل حكومي يشمل 5 وزراء

Boats_on_Tartus_boat_harbor

سوريا.. إغلاق موانئ طرطوس واللاذقية بسبب الظروف الجوية

أخبار متعلقة
www

الولايات المتحدة وبريطانيا ترحبان بقرار نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية

641c15914236042bea5f4861

"أكسيوس": العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تواجه أزمة

image (88)

روسيا: اتفاق الغواصات سيؤدي إلى مواجهة تستمر سنوات

image (86)

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قصيري المدى

image (85)

خطة تزويد أستراليا بغواصات نووية ربما تتكلف 245 مليار دولار بحلول 2055

640ec6f442360448ea301488

الولايات المتحدة تستعد لتطوير سلاح مناخي ضد روسيا