البيت الأبيض ينفي ادعاءات زيارة نتنياهو إلى واشنطن

الوكيل الاخباري - نفى البيت الأبيض، الثلاثاء، وجود أي خطة مدرجة على الأجندة بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.



جاء ذلك في تصريحات لنائب المتحدث باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون.



وردا على سؤال حول تصريحات للسفير الإسرائيلي لدى واشنطن توم نيداس الذي قال إن "نتنياهو سيزور الولايات المتحدة في وقت قريب"، أفادت دالتون أنه "لا توجد خطة بهذا الشأن حتى الآن".

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