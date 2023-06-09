البيت الأبيض ينفي تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة تجسس في كوبا

الوكيل الإخباري - نفى البيت الأبيض صحة تقارير تفيد بأن الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأميركية.

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وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين وهافانا أبرمتا اتفاقاَ سرياَ لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث مقر القيادة الجنوبية والوسطى للجيش الأميركي، وكلاهما في ولاية فلوريدا.



وبحسب الصحيفة، ونقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، ستدفع الصين لكوبا مليارات الدولارات مقابل إقامة المنشأة.



وفي تصريح لشبكة "ام اس ان بي سي" نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي صحة تلك المعلومات.



بدوره وصف المتحدث باسم البنتاغون بات رايلي تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه غير دقيق، لكن السناتورين الديموقراطي مارك وورنر والجمهوري ماركو روبيو اللذين يرأسان لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وعادة ما يتم إطلاعهما على المسائل الأمنية المهمة، أبديا في بيان "قلقا بالغا" إزاء تقرير "وول ستريت جورنال".



ويأتي ذلك في خضم توتر في العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية دعم واشنطن الحكم الذاتي لتايوان التي تقول الصين إنها عازمة على استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.



بترا