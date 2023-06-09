الجمعة 09-06-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق مهرجان الجميد والسمن

%70 حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم في نهاية الأسبوع الحالي

أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وتساقط البرد بهذه المناطق اليوم وغدا

بدء دورة حزم اليافعين في المراكز الشبابية في البلقاء

بدء دورة حزم اليافعين في المراكز الشبابية في البلقاء

مضاعفة الرحلات الجوية من صنعاء إلى الأردن

نقابة المحروقات تطالب بوقف الربط الإلكتروني للمحطات

الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش

وزارة التربية تنعى وفاة معلمة

مصر.. قرارات فورية عقب مأساة القرش

الجمعة، 09-06-2023 09:19 ص

البيت الأبيض ينفي تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة تجسس في كوبا

3A63B7E2-DAFC-4B77-9723-BDC9DE674C8F


الوكيل الإخباري - نفى البيت الأبيض صحة تقارير تفيد بأن الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأميركية.

اضافة اعلان


وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين وهافانا أبرمتا اتفاقاَ سرياَ لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث مقر القيادة الجنوبية والوسطى للجيش الأميركي، وكلاهما في ولاية فلوريدا.


وبحسب الصحيفة، ونقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، ستدفع الصين لكوبا مليارات الدولارات مقابل إقامة المنشأة.


وفي تصريح لشبكة "ام اس ان بي سي" نفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي صحة تلك المعلومات.


بدوره وصف المتحدث باسم البنتاغون بات رايلي تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه غير دقيق، لكن السناتورين الديموقراطي مارك وورنر والجمهوري ماركو روبيو اللذين يرأسان لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وعادة ما يتم إطلاعهما على المسائل الأمنية المهمة، أبديا في بيان "قلقا بالغا" إزاء تقرير "وول ستريت جورنال".


ويأتي ذلك في خضم توتر في العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية دعم واشنطن الحكم الذاتي لتايوان التي تقول الصين إنها عازمة على استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.


بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1686292878132

بلينكن يحض نتنياهو على عدم تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية

image (46)

بريطانيا والسويد تعترضان طائرتين عسكريتين روسيتين اقتربتا من مجال «الناتو»

www

مصر.. قرارات فورية عقب مأساة القرش

www

سمكة قرش تلتهم سائحا روسيّا في مصر - فيديو

6481d8f44c59b779c0555e35

رومانيا تطالب أكثر من 50 دبلوماسيا روسيا بمغادرة أراضيها

162-172428-senegalese-ousmane-sonko-armed-3

السنغال على فوهة التوتر.. "الأشباح" تهدد "جنة أفريقيا"

أخبار متعلقة
image - 2023-05-17T090811.393

4 قتلى في هجوم على قافلة أمريكية جنوب شرق نيجيريا

image - 2023-05-17T085141.879

غرق سفينة صيد صينية في المحيط الهندي و39 مفقوداً على متنها

image (15)

الصين تطارد سلام أوكرانيا عبر العواصم

6461d0d742360402b12c591b

الصين تحكم على مواطن أمريكي بالسجن مدى الحياة

c70c63b3-3a35-4ba1-842e-30730f325c3b

البيت الأبيض: واشنطن ستعزز وجودها العسكري في مياه الخليج

645b5b8742360464df5b0f42

إيران.. إعدام 3 أشخاص مدانين بتهم مخدرات والأمم المتحدة تعرب عن مخاوفها