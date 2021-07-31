السبت 31-07-2021
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السبت، 31-07-2021 11:51 ص

البيرو تحصي آثار زلزال قوي ضرب ساحلها الشمالي

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الوكيل الإخباري- أصيب أكثر من 40 شخصا بجروح، بينهم 3 إصابات خطرة، يوم أمس الجمعة، في زلزال بقوة 6.1 درجة في الساحل الشمالي للبيرو وأسفر عن تضرر عشرات المباني.

وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء في بيرو، بأن الزلزال وقع في الساعة 17:10 بتوقيت غرينيتش وحدد مركزه على بعد 12 كم غرب مدينة سولانا قرب الحدود مع الإكوادور، وعلى عمق 36 كم.

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وقالت مديرية الأمن المدني في بيرو، إن الزلزال أسفر عن تضرر 187 منزلا.


وألحق الزلزال أضرارا طفيفة بواجهة كاتدرائية مدينة بيورا، الصرح الأثري المبني في 1588.


وتوجه رئيس الجمهورية، بيدرو كاستيو، الذي تولى مهامه، يوم الأربعاء الفائت، مع رئيس وزرائه، غيدو بيليدو، إلى المنطقة لحشد المساعدات لسولانا وبيورا، المدينتين الأكثر تضررا.


وكتب الرئيس الجديد في تغريدة على تويتر "نحن نساعد في تنسيق الإجراءات الفورية التي قد يحتاج إليها سكان الشمال. أولويتنا هي ضمان سلامة جميع المواطنين".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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