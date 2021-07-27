الثلاثاء 27-07-2021
الوكيل الاخباري

الخصاونة يدعو لأخذ المطعوم لتجاوز العودة لإجراءات تؤثر على نفسية المواطن

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة دركي بحادث سير بإربد

إدارة الأزمات تدعو من يعانون الحساسية لتلقي لقاح كورونا في المستشفيات

الصناعة والتجارة تعلق على ارتفاع أسعار الدواجن.. وتدعو المواطنين اللجوء لرقم الشكاوى

%19 زيادة تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي

الداخلية: التوقيف الإداري لمؤجري المزارع الخاصة المتضمنة البرك المائية

ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل 19% خلال النصف الأول من 2021

شكاوى من غياب الاهتمام والنظافة في بعض الحدائق العامة

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة للأسبوع المقبل

حوادث الغرق داخل برك المزارع الأكثر تعاملاً من قبل الدفاع المدني في 2020-2021

عاجل

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة دركي بحادث سير بإربد

الثلاثاء، 27-07-2021 11:18 ص

التحالف الدولي يعتقل قياديين من تنظيم داعش في سوريا

news-031220-syria.altahaluf


الوكيل الإخباري- نفذت قوات التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في ريف دير الزور شرقي سوريا، وتمكنت من اعتقال قيادي ومسؤول سابق في تنظيم داعش.

اضافة اعلان

 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات التحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليلة أمس الاثنين، عملية إنزال في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، بمشاركة 8 مروحيات بينها ناقلة جند وتمكنت من اعتقال مسؤول سابق بما يسمى "ديوان الصحة بولاية الفرات"، أثناء سيطرة داعش.


واعتقلت قوات التحالف، في العملية نفسها، قياديا آخر في التنظيم من أبناء بلدة البوليل، وفقا للمرصد.

 

وقام عناصر التحالف بتفجير منزل مواطن بواسطة عبوات ناسفة، حيث جرت العملية دون مشاركة قوات سوريا الديمقراطية أو قوات برية.


ويشار إلى أنه في الأول من يوليو الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية أمنية لقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في قرية خربة جاموس الواقعة في ريف الحسكة الشرقي بالقرب من جبل كوكب الخاضع لسيطرة النظام السوري.

 

واستهدفت العملية منزلا بعد تطويقه من قبل القوات المداهمة، ومطالبة من بداخله تسليم أنفسهم، غير أنه وقع اشتباك وتبادل لإطلاق النار بين الجانبين، قبل أن يتدخل الطيران الحربي التابع للتحالف ويقصف المنزل.


ونجم عن القصف مصرع 3 أشخاص كانوا بداخل المنزل، يرجح أنهم من تنظيم داعش.

 

المصدر: سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
405598_32_1627374884

إصابة شخص بجروح خطرة جراء انفجار قنبلة في لبنان

d8ea237d3d62ac60a75da0f878ea26a5e3fb7a26

مصرع وإصابة المئات من عناصر طالبان خلال الـ 24 ساعة الماضية

1015293374_0_0_2047_1107_1000x541_80_0_0_a8fa7158083ef6ba346b9b3edd83281a

العفو الدولية تدعو الرئيس التونسي إلى التعهد علنا باحترام حقوق الإنسان وحمايتها

60ff56bb4c59b715cf1b9e28

كوبا تعلن عن تعرض سفارتها في باريس للاعتداء بزجاجات حارقة

w

امريكا تدعو الرئيس التونسي إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية

620211403455650080595

مصر تقرر زيادة عدد المسافرين عبر معبر رفح

أخبار متعلقة
113-132405-drone-attack-kurdistan-international-coalition_700x400

طائرة مسيرة تستهدف موقعا للتحالف الدولي في كردستان العراق

60ec342342360464c061ca70

سوريا: وفد أمريكي يزور الرقة بعد سنتين من الانسحاب

60eac7b842360453264722e6

التحالف الدولي ينقل رتلا من الشحنات المحملة بالقمح السوري إلى العراق

العراق

العراق يدعو للإسراع في إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

ww

سقوط قذائف في محيط قاعدة أمريكية شرقي سوريا

8-5-1280x640

العراق: حرمان 1.5 مليون ناخب من الانتخابات