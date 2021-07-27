التحالف الدولي يعتقل قياديين من تنظيم داعش في سوريا

الوكيل الإخباري- نفذت قوات التحالف الدولي، عملية إنزال جوي في ريف دير الزور شرقي سوريا، وتمكنت من اعتقال قيادي ومسؤول سابق في تنظيم داعش.

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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات التحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليلة أمس الاثنين، عملية إنزال في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، بمشاركة 8 مروحيات بينها ناقلة جند وتمكنت من اعتقال مسؤول سابق بما يسمى "ديوان الصحة بولاية الفرات"، أثناء سيطرة داعش.



واعتقلت قوات التحالف، في العملية نفسها، قياديا آخر في التنظيم من أبناء بلدة البوليل، وفقا للمرصد.

وقام عناصر التحالف بتفجير منزل مواطن بواسطة عبوات ناسفة، حيث جرت العملية دون مشاركة قوات سوريا الديمقراطية أو قوات برية.



ويشار إلى أنه في الأول من يوليو الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية أمنية لقوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية في قرية خربة جاموس الواقعة في ريف الحسكة الشرقي بالقرب من جبل كوكب الخاضع لسيطرة النظام السوري.

واستهدفت العملية منزلا بعد تطويقه من قبل القوات المداهمة، ومطالبة من بداخله تسليم أنفسهم، غير أنه وقع اشتباك وتبادل لإطلاق النار بين الجانبين، قبل أن يتدخل الطيران الحربي التابع للتحالف ويقصف المنزل.



ونجم عن القصف مصرع 3 أشخاص كانوا بداخل المنزل، يرجح أنهم من تنظيم داعش.

المصدر: سكاي نيوز