التحالف الدولي ينقل رتلا من الشحنات المحملة بالقمح السوري إلى العراق

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر إعلام سورية، بأن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن نقل رتلا مؤلف من أكثر من 20 شاحنة محملة بالقمح من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا إلى العراق.

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وذكرت المصادر، اليوم الأحد، أن الرتل المؤلف من 24 شحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع تل علو، مع عدد من الناقلات المغطاة غادرت الأراضي السورية، مساء يوم أمس السبت، عبر معبر الوليد إلى شمال العراق.



وأشارت، إلى أن ذلك يأتي بعد 4 أيام من إخراج التحالف من البلاد رتلا مؤلفا من 44 آلية عسكرية مع عدد من الشاحنات.



وأكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، ومقره في بريطانيا، أن رتلا تابعا للتحالف وصل العراق، يوم أمس السبت، قادما من سوريا.

المصدر: روسيا اليوم