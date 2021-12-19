التحالف العربي: إحباط هجوم جوي على مطار أبها السعودي

الوكيل الإخباري - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة أنصار الله "الحوثيون" على مطار أبها جنوب غربي السعودية.

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وأكد التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الدفاعات الجوية في المملكة دمرت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مطار أبها من مطار صنعاء الدولي، موضحا أن الجماعة حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة.



وحذر التحالف من أن مطار صنعاء أصبح مركزا لانطلاق الهجمات الحوثية العابرة للحدود على السعودية.



وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق اليوم عن إسقاطه طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء باتجاه خميس مشيط.

بترا