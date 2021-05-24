الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تعلن عن أرقام محدثة خاصة بالاستشارات الطبية لمطاعيم كورونا

توضيح حول القرارات الحكومية التخفيفية القادمة

وزير العمل يلتقي السفيرة الكندية

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

كيف تطورت خدمات الترخيص والتنظيم المروري في مئة عام ؟

التوثيق الملكي يعرض جريدة صادرة بمناسبة عيد الاستقلال

4 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

العثور على جثة طفل بجانب سيل الزرقاء

بدء حملة تطعيم اللاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني بالأزرق

الإثنين، 24-05-2021 10:12 ص

التحالف العربي: احباط هجوما حوثيا في البحر الأحمر

download (1)


الوكيل الإخباري- أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إحباط هجوم عدائي وشيك، كان ميليشيات الحوثي الموالية لإيران بصدد شنه في جنوبي البحر الأحمر.

اضافة اعلان
 

وقال التحالف العربي إن الميليشيات الحوثية كانت تعتزم شن الهجوم عبر زورق مفخخ.


وشدد على أن "استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجاره العالمية".


وأكد أن المتمردين الحوثيين الموالين لإيران"يتخذون من اتفاق ستوكهولم مظلة لاطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة"، المطلة على البحر الأحمر.

 

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أسقط في وقت سابق مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم تحالف دعم دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي.


وأوضح العميد الركن تركي المالكي، أن الطائرة أسقطت بعدما أُطلقت بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.


وأضاف المالكي أنه ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تساقطت بعض الشظايا بالحرم الداخلي لمطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين.

 

المصدر- سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7AE11B01-497A-47EB-A95D-C35620593616

قرارات عاجلة من الملك سلمان

وزارة-القوى-العاملة

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

20170618_2_24298920_23265868_0

قطر : ندعم السودان في ملفي سد النهضة والخلاف الحدودي مع إثيوبيا

57384390_303

منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور فيروس قاتل أخطر من كورونا

ca170577-c7cb-4e9b-9071-257f37fa3fb3_16x9_1200x676

العراق : هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد العسكرية

محافظة-القاهرة-حالة-الطقس

مصر الأولى إقليميا في مؤشر كيرني

أخبار متعلقة
prtttttttttttttttt

التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة فوق منطقة خميس مشيط جنوب السعودية

2

إحباط هجوم للحوثيين استهدف جنوب السعودية

resized_a210f-3666926bchina2

طعن 16 طفلا في هجوم بسكين على روضة أطفال في الصين

rrr

السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ قبالة سواحلها