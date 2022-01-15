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السبت، 15-01-2022 04:02 م

التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن تنفيذ 60 غارة على مأرب والبيضاء

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الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تنفيذه 60 غارة على مواقع وقوات لجماعة "أنصار الله (الحوثيين) اليمنية في محافظتي مأرب والبيضاء خلال اليوم الأخير.

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وأكد التحالف اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أنه نفذ في مأرب خلال آخر 24 ساعة 33 عملية استهداف ضد الحوثيين أسفرت عن مقتل أكثر من 190 من عناصر الجماعة وتدمير 21 آلية عسكرية لها.

وفي البيضاء، أعلن التحالف عن تنفيذه خلال اليوم الأخير 27 عملية استهداف أدت إلى مقتل أكثر من 150 من عناصر "أنصار الله" وتدمير 16 آلية عسكرية لها.


كما ذكر التحالف أنه أحبط "محاولات متعمدة وممنهجة  لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية" من قبل الحوثيين، مشددا على أن أي محاولة عدائية جديدة "سيترتب عليها استجابة فورية للتهديد".


وتابع: "نحذر وبشدة من استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

روسيا اليوم

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