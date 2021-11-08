التحالف العربي: تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط وزورق مفخخ

الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تجاه خميس مشيط.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه تمكن أيضا من تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة، قال إنه كان مجهزا لتنفيذ عملية هجوم وشيك.



وأضاف التحالف أنه نفذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأعلن أن تلك العمليات شملت تدمير 19 آلية عسكرية، والقضاء على 115 من أفراد الجماعة.



وقال التحالف إن سلوك الحوثيين "يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

روسيا اليوم

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