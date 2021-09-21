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الثلاثاء، 21-09-2021 03:54 م

التحالف العربي: تدمير مسيرة مفخخة ثالثة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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الوكيل الإخباري - أعلن التحالف العربي أن الدفاعات السعودية دمرت مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها جماعة أنصار الله الحوثية باتجاه خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

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وجاء في بيان التحالف العربي اليوم الثلاثاء، " الدفاعات الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثالثة أطلقتها المليشيا تجاه خميس مشيط".

 

وأكد التحالف في بيانه،"إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".


إلى ذلك في وقت سابق من اليوم أعلن التحالف اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة ثانية أطلقت نحو خميس مشيط.


كما شدد على أنه "تم التصدي لكافة محاولات الميليشيا بإطلاق مسيرات مفخخة".


وكان التحالف، قد أعلن أيضا مساء أمس الاثنين، عن إحباط "هجوم وشيك" خططت لتنفيذه قوات الحوثيين بواسطة زورقين مفخخين في مياه البحر الأحمر، وتم تدمير الزورقين في مياه البحر الأحمر أمام بلدة الصليف غرب اليمن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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