التحالف العربي: تدمير 8 مسيرات أطلقت باتجاه السعودية

الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العربي، الإثنين، تدمير 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه السعودية.

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جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال البيان، إنه "تم تدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة السعودية (خلال اليوم)".



وأضاف البيان "نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء"، دون تفاصيل أخرى.



وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التحالف العربي تدمير 3 مسيرات، قبل أن يرتفع عددها الآن إلى 8.



ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين على بيان التحالف.



واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.



وفي المقابل، كثف التحالف، مؤخرا، ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بعدة محافظات بينها صنعاء.



ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

الأناضول

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