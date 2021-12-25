السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 09:29 م

التحالف العربي: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء ردا على استهداف السعودية

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الوكيل الاخباري - أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن توجيه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة لتهديدات الميليشيا الحوثية.اضافة اعلان


وطلبت قيادة التحالف من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من معسكر التشريفات في صنعاء، فيما أكدت أن العملية في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

 

وأفاد مراسل قناة روسيا اليوم بوقوع انفجارات عنيفة هزت، مساء السبت، العاصمة اليمنية صنعاء، جراء غارات شنتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.


وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن، مساء الجمعة، أنه يحضر لعملية عسكرية واسعة ردا على مقتل شخصين بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون نحو مدينة صامطة جنوب المملكة.

 




 

 


 

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