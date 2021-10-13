التحالف العربي يدمر زورقين ملغمين للحوثيين

الوكيل الاخباري- دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، زورقين ملغمين في جنوب البحر الأحمر استخدمتهما جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء.



ونقلت الوكالة عن التحالف قوله إنه تم ”تدمير زورقين مفخخين يتبعان للميليشيا الحوثية، وإحباط تنفيذ عمليتي هجوم وشيك“.

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وأكد التحالف ”استمرار الميليشيا في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر“، مشيرا إلى ”انتهاك الميليشيات الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة“.

المصدر: إرم