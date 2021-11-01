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الإثنين، 01-11-2021 04:16 م

التحالف العربي يدمر موقعين للصواريخ الباليستية شمالي اليمن

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الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن.

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وقال التحالف في بيان إنه "تدمير موقعين للصواريخ البالستية بمحافظتي صعدة وعمران"، مشيرا إلى أن "عملية التدمير شملت منصات الإطلاق والصواريخ البالستية بالموقعين".


وأعلن "أننا حيدنا هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية ".

 

روسيا اليوم

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