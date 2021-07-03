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السبت، 03-07-2021 01:54 م

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم جديد من الحوثيين في البحر الأحمر

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الوكيل الإخباري- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم السبت، عن إحباطه هجوما وشيكا جديدا حاولت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) تنفيذه في جنوب البحر الأحمر.

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وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أكد التحالف "إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين" من قبل الحوثيين في مديرية الصليف المطلة على البحر الأحمر في محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

وأوضح التحالف، أن الزورقين دمرا أثناء تجهيزهما للعملية، محملا الحوثيين المسؤولية عن استمرار تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية في جنوب البحر الأحمر وانتهاك اتفاق ستوكهولم بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة.


وأفادت مصادر إعلام يمنية، بشن طيران التحالف غارتين على مديرية الصليف.

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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