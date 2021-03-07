التحالف العربي يعلن إسقاط 12 طائرة مسيرة

الوكيل الإخباري - على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاطه 12 طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة العربية السعودية.

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ووصف التحالف في بيان له هجمات الحوثيين بأنها "تصعيد ضد المدنيين"، محذرا من أن هذه الاعتداءات لن تقود إلى فرض تسوية سياسية.



وتابع التحالف أن قواته "مستمرة بالتعامل مع مصادر التهديد وتدمير القدرات النوعية".

المصدر : روسيا اليوم

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