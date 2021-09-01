الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

استقرار أسعار النفط عالمياً

التربية لـ برنامج الوكيل : نحو 91.3 % نسبة متلقي اللقاح بين الكوادر التعليمية

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مفخختين

النقل البري لـ برنامج الوكيل : الكمامة أساسية في وسائل النقل العام

بدء تنفيذ أمر الدفاع 32 بشأن عمل غير متلقي اللقاح من القطاع الخاص

إدارة الأزمات: لا تترك ثغرة

الأردنيون يعبرون عن سعادتهم بعودة الطلبة إلى المدارس

وزير التعليم العالي: ضرورة تطوير الخطط الدراسية في الجامعات

استمرار العمل بالحاجز البلاستيكي في وسائل النقل العام

الأربعاء، 01-09-2021 09:17 ص

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مفخختين

612f18a44c59b72f454017d5


الوكيل الاخباري- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مفخختين في الأجواء اليمنية، وفق ما ذكر الإعلام السعودي.

اضافة اعلان

 

ونقلت "الإخبارية" عن التحالف قوله: "اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية"، لافتا إلى أن هذا يعد "تصعيدا عدائيا من الميليشيات الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين".

وأضاف التحالف: "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

 

كما أعلن بعد أقل من ساعة عن اعتراض طائرة مفخخة ثانية قائلا: "قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية في الأجواء اليمنية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بريطانيا

بريطانيا تتحاور مع طالبان لإجلاء آخر رعاياها من أفغانستان

612f02d94c59b72f454017a4

سقوط مروحية تابعة للبحرية الأمريكية قبالة ساحل كاليفورنيا

612eca284c59b72f343307bc

واشنطن لا تعتزم رفع العقوبات عن طالبان

612ef2d04c59b75e3d783014

الصحة العالمية: لا أدلة على وجود إيبولا في ساحل العاج

1-1454239

اتفاق التهدئة يدخل حيز التنفيذ في درعا.. وهذه بنوده

612eabc836a4a

الاتحاد الأوروبي يراهن على جيران أفغانستان لتجنب أزمة هجرة جديدة

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_afd5d8f98afce70811cd464b1c59ad69

تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

61261f7c42360471297cbe23

مصدر يكشف تفاصيل جديدة حول عودة المصريين إلى السعودية

6125e3544c59b754077bc419

السعودية تؤكد موقفها من طالبان

مصر

مصر للطيران تعلن ضوابط جديدة للمسافرين إلى السعودية

6124920242360402323a2b7d

موعد تطبيق قرار توطين الوظائف التعليمية في السعودية

1-1459051

توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين السعودية وروسيا