التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مفخختين

الوكيل الاخباري- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مفخختين في الأجواء اليمنية، وفق ما ذكر الإعلام السعودي.
ونقلت "الإخبارية" عن التحالف قوله: "اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية"، لافتا إلى أن هذا يعد "تصعيدا عدائيا من الميليشيات الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين".
وأضاف التحالف: "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".
كما أعلن بعد أقل من ساعة عن اعتراض طائرة مفخخة ثانية قائلا: "قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية في الأجواء اليمنية".
المصدر: روسيا اليوم
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