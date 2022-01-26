الأربعاء 26-01-2022
الوكيل الاخباري

الأرصاد تنشر آخر تطورات المنخفض القطبي وتساقط الثلوج

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

ناشطون يتندرون : رئيس الوزراء اصدر قرار العطلة بمناسبة عيد ميلاده - صورة

الأمن يحذر السائقين في الجنوب من بدء تساقط الثلوج بغزارة - أسماء المناطق

حقيقة انحراف العاصفة الثلجية عن الاردن

دراسة توضح كيفية الحصول على مناعة فائقة ضد كورونا

ثلوج كثيفة جنوب الأردن والأمن يُحذر - فيديو

الخصاونة للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة

بدء تساقط الثلوج في غرب عمّان والأرصاد تنشر آخر تحديثات منخفض الخير

الدوريات الخارجية تنشر حالة الطرق - أسماء

الأربعاء، 26-01-2022 04:12 م

التحالف العربي يعلن تنفيذ 31 عملية ضد الحوثيين

0-6


الوكيل الإخباري-أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ 31 عملية ضد "حركة أنصار الله- الحوثية" في مأرب والبيضاء وتعز خلال الساعات 24 الماضية.

اضافة اعلان

 

وقال التحالف إن "عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 160 عنصرا ارهابيا".

وكان التحالف أعلن مساء يوم أمس الثلاثاء، بدء تنفيذ عملية على "أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وعدد من المحافظات باليمن"، مبينا أن "العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

انشطار سفينة مصرية بسبب الظروف الجوية ونجاة طاقمها

OIP (3)

الحكومة اللبنانية تشكر الأردن وسوريا

الدرون-

الإمارات.. النيابة العامة للطيران تحدد عقوبة التحليق بطائرة من غير طيار

News-P-628217-637787345218404905

السعودية وتايلاند تتفقان على استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة

image

واشنطن توافق على صفقة عسكرية لمصر بأكثر من 2.5 مليار دولار

61f094e74236045ff34f8ae4

السودان .. اغلاق الحدود مع إفريقيا الوسطى بسبب مخاطر أمنية

أخبار متعلقة
OIF

التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن تنفيذ 60 غارة على مأرب والبيضاء

thumbs_b_c_5b31eb8fa327969a8dd87cfdbef2c10d

الجيش اليمني يعلن سيطرته على 'مناطق واسعة' جنوب مأرب

تنزيل

الحوثيون يحتجزون سفينة شحن ترفع علم الإمارات

طائرة-مسيرة

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة في مأرب