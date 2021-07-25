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الأحد، 25-07-2021 09:12 ص

التحالف العربي يعلن عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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الوكيل الإخباري- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها جماعة (أنصار الله) الحوثية من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوب البلاد.

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وقال التحالف في بيان له، إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط".


وأضاف أنه تم "إحباط كافة محاولات المليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".


وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق، أن دفاعاته الجوية "اعترضت ودمرت 3 طائرات مسيّرة مفخخة وصاروخ بالستي أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب السعودية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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