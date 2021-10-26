التحالف العربي يعلن وفاة 85 متمردا يمنيا في معركة مأرب

الوكيل الاخباري- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية وفاة 85 "متمردا يمنيا في غارات جوية خلال الساعات الـ24 الفائتة على منطقتين قرب مدينة مأرب"، حيث تدور معارك بين الحوثيين والقوات الحكومية.

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وقال التحالف في بيان إنه نفذ "21 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب مأرب والجوبة على بعد نحو 50 كلم جنوب مأرب، ما أدى إلى "تدمير 9 من الآليات العسكرية والقضاء على 85 عنصرا إرهابيا".

المصدر: روسيا اليوم