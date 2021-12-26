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الأحد، 26-12-2021 04:30 م

التحالف العربي: 59 مدنيا سعوديا قتلوا في هجمات الحوثيين على السعودية

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الوكيل الإخباري-أفاد التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، بأن 59 مدنيا سعوديا قتلوا في هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية على السعودية منذ بدء الحرب.

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وأوضح المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، أن "الحوثيين في اليمن أطلقوا 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب"، مضيفا أنهم "يستخدمون مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية".


ومساء الجمعة أعلن التحالف عن مقتل شخصين في مدينة صامطة جنوب السعودية بسقوط مقذوف أطلقه الحوثيون.


بدورها، قالت جماعة "أنصار الله" الحوثية، السبت، إنها استهدفت "مواقع هامة وحساسة" في جازان بالسعودية بـ3 صواريخ باليستية، مؤكدة أن العملية "أصابت أهدافها"، وشددت على أنها جرت ردا على "العدوان السعودي الأمريكي".

روسيا اليوم

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