الخميس 06-01-2022
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الخميس، 06-01-2022 10:27 ص

التحالف بقيادة السعودية يتلقى نداء استغاثة من ناقلة نفط قبالة اليمن

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الوكيل الإخباري-تلقى التحالف بقيادة المملكة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها "للمضايقة المسلحة" قبالة ميناء الحديدة في اليمن وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية سعودية .

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ولم يذكر التقرير الذي نشر يوم الأربعاء تفاصيل أخرى لكنه قال إن هناك مؤشرات شديدة الخطورة في المياه قبالة ميناء الحديدة بالبحر الأحمر الذي يعد من أكثر الطرق الملاحية ازدحاما في العالم.


وفي وقت سابق أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للبحرية الملكية البريطانية بيانا قالت فيه إن سفينة أبلغت عن اقتراب قارب مجهول منها على نحو يثير الشبهات قرب ميناء الصليف شمالي ميناء الحديدة.


وأضافت الهيئة أن السفينة والطاقم سالمون وإنها واصلت إبحارها. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهيئة تشير للحادث ذاته.


ويخضع ميناء الحديدة وميناء الصليف لسيطرة حركة الحوثي المتحالفة مع إيران التي اختطفت يوم الأحد سفينة بضائع ترفع علم الإمارات وقالت إنها تشارك في أعمال عدائية غير أن التحالف بقيادة الرياض قال إنها تحمل معدات مستشفى ميداني.


ويسيطر التحالف على طرق الوصول جوا وبحرا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وكان التحالف تدخل في اليمن في أوائل 2015 بعد أن أخرجت الحركة الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء.


وقال الحوثيون يوم الأربعاء إن التحالف حول مسار سفينة خامسة تحمل وقودا ومتجهة إلى الحديدة إلى ميناء سعودي.

 

رويترز

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