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الثلاثاء، 18-01-2022 12:00 م

التحالف بقيادة السعودية ينفذ ضربات على صنعاء ومقتل نحو 20 شخصا

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الوكيل الإخباري-قال سكان يوم الثلاثاء إن ضربة جوية قتلت حوالي 14 شخصا في بناية واحدة بالعاصمة اليمنية صنعاء، وذلك وسط ضربات نفذتها على المدينة قوات التحالف الذي تقوده السعودية لمحاربة الحوثيين.

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نفذ التحالف الضربات على صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي في أعقاب هجمة شنها الحوثيون يوم الاثنين على أبوظبي في الإمارات الشريك بالتحالف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.


وقال التحالف أيضا إنه اعترض ثماني طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية يوم الاثنين.


وذكرت وسائل إعلام سعودية أن التحالف قال في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء إنه بدأ ضربات جوية على معاقل ومعسكرات في صنعاء تابعة لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.


والضربات على ما يبدو هي الأكثر دموية بالنسبة لصنعاء منذ 2019.
وأصابت الضربة التي أشارت تقديرات أولية إلى أنها قتلت 14 شخصا منهم منزل مسؤول عسكري سابق.


وقال مصدر طبي وسكان لرويترز إنها أسفرت عن مقتله ومقتل زوجته وابنه البالغ من العمر 25 عاما وأفراد آخرين من عائلته، بالإضافة إلى أشخاص غير معروفين حتى الآن.


وقال نائب وزير الخارجية في إدارة الحوثيين، التي تسيطر على أغلب المناطق الشمالية باليمن، على تويتر إن ضربات التحالف بأنحاء المدينة قتلت في المجمل نحو 20 شخصا.


وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن الضربات دمرت منازل وقتلت ما لا يقل عن 12 شخصا وأصابت مثلهم تقريبا.


تسلح الإمارات وتدرب قوات يمنية محلية انضمت مؤخرا إلى قتال الحوثيين في محافظتي شبوة ومأرب اليمنيتين المنتجتين للطاقة.


وأعلن الحوثيون يوم الاثنين مسؤوليتهم عن هجوم استهدف موقعين في الإمارات وأدى إلى تفجير شاحنات وقود وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص واندلاع حريق بالقرب من مطار أبوظبي.


وردا على ذلك، قالت الإمارات إنها "تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي".

رويترز

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