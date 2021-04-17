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السبت، 17-04-2021 12:29 ص

التحالف: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه جازان

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الوكيل الاخباري - أعلن التحالف العربي، الجمعة، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة جازان السعودية، وذلك غداة استهداف شركة أرامكو (النفطية) وأهداف أخرى بـ7 صواريخ حوثية.
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وقال التحالف، في بيان، إنه تم "تدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي تجاه الأعيان المدنية في جازان (جنوب غربي المملكة)"، بحسب ما نقلت فضائيتا "العربية" و"الإخبارية" السعوديتان.

وأضاف أن "محاولات مليشيا الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين"، دون إعلان خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتابع: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

 




 

 


 

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