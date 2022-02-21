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الإثنين، 21-02-2022 08:06 م

التحالف: 4 مصابين باعتراض مسيرة استهدفت مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز في السعودية

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الوكيل الاخباري - أعلن التحالف العربي، إصابة 4 مدنيين في حصيلة أولية جراء اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت نحو مطار الملك عبد الله بجازان جنوب غربي السعودية.

جاء ذلك في بيان صادر عن التحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء الإثنين.

وقال التحالف: "تدمير طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه مطار الملك عبد الله بجازان".

وأضاف "أن شظايا اعتراض الطائرة سقطت في المحيط الداخلي للمطار وإصابة 4 مدنيين وفق تقرير أولي".

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