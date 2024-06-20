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الخميس، 20-06-2024 04:22 م

التشاور العربية الإقليمية: أمن اللاجئين إحدى الضمانات الأساسية لاستقرار الدول

نشأة-جامعة-الدول-العربية


 الوكيل الاخباري - أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، أن أمن وأمان اللاجئين وتكريس مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لدعم الدول المستضيفة ودول العبور لتوفير الحماية والخدمات الأساسية لهم، هو إحدى الضمانات الأساسية لاستقرار الدول.

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جاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس عن جامعة الدول العربية، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق العشرين من حزيران من كل عام.

 

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