التشكيل الكامل للحكومة البريطانية الجديدة برئاسة كير ستارمر

الوكيل الإخباري - شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر حكومته من نواب عن حزب العمال وخبراء في إطار مساعيه لمعالجة أولويات العمل الحكومي، وإعادة إطلاق الاقتصاد المتباطئ.



وقضى حزب العمال 14 عاما في المعارضة، لذلك لم يشغل سوى عدد قليل منهم مناصب حكومية في السابق.



وهؤلاء هم أعضاء الحكومة الجديدة:

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رئيس الوزراء: كير ستارمر.

نائب رئيس الوزراء ووزيرة شؤون التسوية: أنغيلا راينر

وزيرة الخزانة: راشيل ريفز.

مستشار دوقية لانكستر (وزير كبير بدون حقيبة): بات مكفادين.

وزير الخارجية: ديفيد لامي

وزيرة الداخلية: إيفيت كوبر

وزير الدفاع: جون هيلي.

وزيرة العدل: شابانا محمود.

وزير الصحة: ويس ستريتنغ.

وزيرة التعليم: بريدجيت فيليبسون.

وزير أمن الطاقة: إد ميليباند

وزيرة العمل والمعاشات: ليز كيندال

وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز

وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا: بيتر كايل

وزيرة النقل: لويز هاي

وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية: ستيف ريد

وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة: ليزا ناندي

وزيرة أيرلندا الشمالية: هيلاري بن

وزير اسكتلندا: إيان موراي

وزير ويلز: جو ستيفنز

زعيمة مجلس العموم: لوسي باول

زعيم مجلس اللوردات: أنغيلا سميث

المنسق العام للكتلة النيابية: آلان كامبل

كبير أمناء الخزانة: دارين جونز

المدعي العام: ريتشارد هيرمر



وعين ملك بريطانيا تشارلز الثالث، رئيس "حزب العمال" الفائز في الانتخابات كير ستارمر أمس الجمعة، في منصب رئيس وزراء البلاد.



وحقق حزب "العمال" البريطاني فوزا ساحقا في الانتخابات أوصل زعيمه ستارمر إلى منصب رئيس الوزراء وهو الآن بصدد تشكيل الحكومة الجديدة.

RT