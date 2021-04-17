التشيك تتجه لطرد 18 دبلوماسيا روسياً

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، اليوم السبت، أنها بصدد طرد 18 دبلوماسيا روسيا من البلاد.

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وقال رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش ووزير الخارجية يان هاماتشيك اليوم السبت إن الحكومة في البلاد قررت طرد 18 موظفا بالسفارة الروسية "للاشتباه في تورط المخابرات الروسية في انفجار بمخزن أسلحة عام 2014."



وتأتي الخطوة التشيكية بعد يومين من إعلان واشنطن فرض عقوبات واسعة على روسيا تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.

المصدر : روسيا اليوم