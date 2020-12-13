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الأحد، 13-12-2020 11:38 ص

التظاهرات العارمة تنهي حالة الهدوء في كردستان العراق

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الوكيل الإخباري- تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم الأحد، العديد من الملفات التي تنوعت بين الأوضاع في العراق، ومستقبل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد الضربة الأخيرة التي تلقاها على يد المحكمة العليا التي رفضت إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في 4 ولايات.

أوضاع مشتعلة في كردستان العراق

قالت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية إن السلطات الكردية في العراق تجاهد من أجل كبح جماح التظاهرات العارمة التي اندلعت نتيجة الإحباط الشديد وسط تأخر صرف أجور موظفي القطاع العام، إضافة إلى سوء الإدارة المستمر منذ عقود، ما أشعل الغضب الذي تحول إلى عنف في الشوارع.

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وأضافت الصحيفة أن ”تلك الاحتجاجات تسلط الضوء على حجم الخلل الاقتصادي والسياسي الذي يشكل حياة المواطنين العراقيين، وينتقل الآن إلى المناطق الهادئة نسبياً التي يسيطر عليها الأكراد في شمال العراق. وفي الوقت الذي يحتج فيه المتظاهرون على فجوة الثروة الواسعة بين الساسة والمواطنين، فإن القادة الأكراد صوّروا المظاهرات على أنها مؤامرة، وقاموا بقطع خدمة الإنترنت والقبض على الصحفيين الذين يقومون بتغطية الاحتجاجات“.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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