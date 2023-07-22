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السبت، 22-07-2023 09:47 م

التعاون الإسلامي تدين جريمتي الاحتلال بإعدام شابين فلسطينيين

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الوكيل الإخباري - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي النكراء والتي كان آخرها جريمة الإعدام البشعة بحق الفتى فوزي مخالفة، في بلدة سبسطية قرب مدينة نابلس والفتى محمد البايض في بلدة أم صفا قرب مدينة رام الله.

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واعتبرت الامانة العامة، اليوم السبت، أن ذلك يعد امتدادا لمسلسل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي تستدعي التحقيق والمساءلة.


ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جددت المنظمة في بيان، دعوتها المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد للجرائم اليومية وإرهاب الدولة المنظم الذي ترتكبه إسرائيل، قوة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني.


بترا

 




 

 


 

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