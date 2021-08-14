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السبت، 14-08-2021 07:53 م

التعليم المصرية تعلن نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

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الوكيل الإخباري - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مصر، إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل.

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وأعلنت الوزارة في منشور لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنها ستعقد "بث مباشر لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١".


وأضافت: "سوف يتواجد وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة و المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات".


وأنهى طلاب الثانوية العامة في مصر امتحاناتهم في 2 أغسطس الجاري، وبحسب وزارة التربية والتعليم، بلغ عدد طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١، وصل إلى ٦٤٩٣٨٧ طالب وطالبة.


وقال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، في تصريح سابق له إن ٢٩٢٨٥٢ طالب وطالبة في الشعبة العلمى علوم و١٠٠١٦٩ طالب وطالبة في شعبة علمى رياضيات و٢٥٦٣٦٦ طالب وطالبة في الشعبة الأدبية.


وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بلغ 2189، منهم 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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