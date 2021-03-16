التوقيع على برنامج عمل بين الجزائر ومنظمة الصحة العالمية

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، برنامج عمل يمتد لسنتين مع منظمة الصحة العالمية، لتمكين الجزائر من الاستفادة من خبرة المنظمة.

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ووقع على البرنامج وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، وممثل المنظمة العالمية للصحة، الدكتور نغيسون بلا فرانسوان.



ويسعى البرنامج إلى تحديد الأولويات التي يمكن للمنظمة أن ترافق فيها الجزائر في مجال الصحة، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني والخبرة.



وأوضح مدير الوقاية جمال فورار، أن البرنامج يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الصحية في الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأفاد فورار بأن منظمة الصحة العالمية سترافق هذا البرنامج الوطني وتدعمه بالخبرة اللازمة.



كما سيقوم الطرفان بوضع الأهداف المسطرة ضمن هذا البرنامج، فيما ستقوم منظمة الصحة العالمية كهيئة بتحديد المعايير اللازمة لتقديم المساعدة التقنية إلى الجزائر.



وأوضح فورار، أن "هذا المخطط يتضمن عدة محاور تخص الأمراض المتنقلة وغير المتنقلة وتلك التي تتسبب فيها العوامل البيئية".



وأشار إلى أن المؤسسات التي تعمل تحت وصاية وزارة الصحة، على غرار المركز الوطني لمكافحة التسمم والمعهد الوطني للصحة العمومية ومعهد باستور، ستستفيد بدورها من هذا الدعم.

المصدر: روسيااليوم



