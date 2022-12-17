السبت 17-12-2022
الوكيل الاخباري

التربية تصدر الدفعة الرابعة لمكرمة أبناء المعلمين - رابط

إنفلونزا الكلاب تنتشر في أمريكا وبيطريون يدقون ناقوس الخطر

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

صحيفة: الكونغرس يعلن الحرب على المصالح الوطنية الأمريكية

الدفاع المدني يتعامل مع 1133 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ثلوج موسكو تسبب تأخير وإلغاء حوالي 40 رحلة جوية

مواطن يؤدي العمرة عن الشهيد الدلابيح

الاحتلال يقتحم مدينة نابلس ويستولي على مركبة

200 مليون دينار صادرات قطاع الاتصالات العام الماضي

مصرع ستة أشخاص بينهم طفل في حريق بمنزل في مينسك

السبت، 17-12-2022 10:37 ص

التونسيون ينتخبون برلمانا جديدا اليوم

image


الوكيل الاخباري- يدلي ملايين التونسيين بأصواتهم، اليوم السبت، لانتخاب برلمان جديد للبلاد بصلاحيات محدودة، في أوّل انتخابات بالدستور الجديد، يصعب التكهنّ بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة فيها، في ظلّ مقاطعتها من معارضي الرئيس قيس سعيّد.

وبدأت مراكز الاقتراع استقبال المقترعين في الانتخابات التشريعية، وسط انتشار أمني كثيف بالطرق والمنشآت الحيوية.

ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحا، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.

ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.

وتجرى هذه الانتخابات وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلا من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا، وسيختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلا من اختيار قائمة حزبية واحدة، وهو ما ترفضه المعارضة وتعتبر أنّه يعطي دورا أقلّ للأحزاب ويقلّص من تمثيليتها السياسية.

والبرلمان الذي سينتخب اليوم سيكون بصلاحيات محدودة، وفقا للدستور الجديد الذي تمّت المصادقة عليه باستفتاء شعبي يوم 25 يوليو المنقضي، ويمنح صلاحيات أكبر وأوسع لرئيس الجمهورية.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
639c266a4236045cc9690f90

إنفلونزا الكلاب تنتشر في أمريكا وبيطريون يدقون ناقوس الخطر

639d80714c59b7244a3f2000

صحيفة: الكونغرس يعلن الحرب على المصالح الوطنية الأمريكية

639d84584c59b70e302b0ceb

ثلوج موسكو تسبب تأخير وإلغاء حوالي 40 رحلة جوية

image - 2022-12-17T113231.176

كييف تعيد خدمات المترو وإمدادات المياه بعد ضربات روسية

639d73cb4236040a8b1c645b

السودان: مقتل 5 أشخاص في مواجهة قرب البنك المركزي

639d67ab4c59b70e302b0cd6

القوات الأوكرانية تقصف بلدة في لوغانسك بصواريخ هيمارس