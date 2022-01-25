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الثلاثاء، 25-01-2022 07:00 م

الثلوج الكثيفة تحاصر أكثر من 5 آلاف سيارة في ضواحي أثينا - فيديو

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الوكيل الاخباري - بسبب تساقط الثلوج بكثافة في عدد من المناطق في اليونان تعطلت حركة المرور، خاصة في ضواحي العاصمة أثينا، حيث حاصرت الثلوج أكثر من 5 آلاف سيارة لمدة تجاوزت 12 ساعة.

وذكرت وسائل إعلام أن الثلوج الكثيفة عطلت حركة المرور في الطريق السريع "Аттики одос" بضواحي العاصمة أثينا، ما أدى إلى توقف آلاف السيارات واختناق في حركة المرور.

وقالت وسائل الإعلام إن ارتفاع الثلوج فوق الأرض بلغ مترا، مشيرة إلى أن بعض السيارات كانت مجهزة بإطارات صيفية ما جعل من غير الممكن السير في مثل هذه الظروف.

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